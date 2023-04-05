МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает субсидировать поставки угля и мазута на Дальний Восток по примеру нефтепродуктов, заявил журналистам замглавы ведомства Виталий Королев. Назван ресурс, способный принести России больше доходов, чем нефть

"Это наша инициатива. Мы видим, что механизм, который использовался для нефтепродуктов, он сработал, и мы рассчитываем, что если потребуется сдерживать цену на Дальнем Востоке, то он тоже может быть использован", — сказал он в кулуарах конференции "Ведомостей" "Российская энергетика: новые грани развития", отвечая на вопрос про возможность субсидирования перевозок угля и мазута на Дальний Восток.

"Это могут быть даже целевые перевозки, таких видов топлива как мазут и уголь именно для тепловых электростанций", — добавил он.