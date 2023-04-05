ФАС предложила субсидировать поставки угля и мазута на Дальний Восток
ФАС хочет субсидировать поставки угля и мазута на Дальний Восток по примеру нефтепродуктов
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает субсидировать поставки угля и мазута на Дальний Восток по примеру нефтепродуктов, заявил журналистам замглавы ведомства Виталий Королев.
"Это наша инициатива. Мы видим, что механизм, который использовался для нефтепродуктов, он сработал, и мы рассчитываем, что если потребуется сдерживать цену на Дальнем Востоке, то он тоже может быть использован", — сказал он в кулуарах конференции "Ведомостей" "Российская энергетика: новые грани развития", отвечая на вопрос про возможность субсидирования перевозок угля и мазута на Дальний Восток.
"Это могут быть даже целевые перевозки, таких видов топлива как мазут и уголь именно для тепловых электростанций", — добавил он.
https://1prime.ru/energy/20230405/840288679.html
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