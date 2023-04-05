МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Евросоюз пережил первую зиму без российского газа, но радоваться пока рано, пишет обозреватель EUobserver старший научный сотрудник Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса Димитр Лилков. В США раскрыли, сколько осталось жить Америке

После того, как в прошлом году поставки энергоносителей из России в Европу прекратились, регион столкнулся с крупнейшим за свою историю энергетическим кризисом. Эта зима была тяжелым испытанием для европейских чиновников, которые теперь вздыхают с облегчением, отметил журналист.

Сейчас ситуация несколько стабилизировалась: цены на газ падают с декабря, а хранилища заполнены почти на 55 процентов. Но что будет дальше?

"На этом причины для радости заканчиваются. Зимняя энергетическая война между ЕС и Россией не была выиграна — это был тупик", — констатировал Лилков.

Обозреватель перечислил три плохие новости после первой зимы без российского газа, которые получила Европа.

Во-первых, пишет он, у государств-членов союза ушло просто астрономическое количество государственных денег на защиту домашних хозяйств и промышленности. С конца 2021 года до начала 2023 года Евросоюз выделил около 700 миллиардов евро на различные меры государственной поддержки энергетики. Получается, что некоторые европейские страны выделили более четырех процентов своего ВВП исключительно на борьбу с энергетическим кризисом.

Во-вторых, Евросоюз потерял Россию как источник дешевого топлива и стал тратить космические суммы на экстренные поставки СПГ из США и Катара, что оказало дополнительное давление на национальную казну, уже находящуюся в минусе, и только сильнее разогнало инфляцию.

В-третьих, по мнению обозревателя, кризис нанес разрушительный удар европейской промышленности.

"Производство алюминия в Европе упало наполовину, поскольку ряд плавильных заводов закрывают производство. Производство удобрений в ЕС также сильно пострадало в прошлом году из-за 70-процентного падения производства аммиака, связанного с повышением цен на газ", — напомнил Лилков. СМИ: доллару грозит верная гибель из-за маневров России

Журналист добавил, что минувшая зима, оказавшаяся одной из самых теплых для Европы за последние годы, может больше не повториться. И теперь страны Евросоюза полностью зависят от дорогого СПГ, за который приходится конкурировать на мировых рынках. Кроме того, долгосрочные контракты на поставку газа для Евросоюза остались в прошлом, а это означает только одно — импорт будет не только дорогим, но и нестабильным.

Помимо этого, Лилков предупредил, что все надежды на то, что ветроэнергетика и солнечные батареи заменят российский газ, следует забыть.

"Если кто-то всерьез считает, что эти технологии станут альтернативой более 100 миллиардов кубометров газа из России, он очень заблуждается", — подытожил обозреватель.