МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Задача по обеспечению новых регионов всеми необходимыми энергетическими ресурсами практически решена, доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Хуснуллин назвал плюсы введения СЭЗ в новых регионах России

Президент РФ Владимир Путин в среду проводит заседание Совета безопасности в режиме видеоконференции. Хуснуллин на заседании доложил о восстановлении жилья и инфраструктуры в новых регионах РФ.

"Была задача номер один — обеспечить людей светом, газом, теплом и другими коммунальными услугами. Могу сказать, что эта задача была решена практически полностью. Мы вошли в зиму практически со всеми запущенными объектами, зданиями", — рассказал Хуснуллин.

Он также заявил, что в новых регионах восстановлены сотни километров газопроводов, создана независимая от Украины система газоснабжения.

"Огромную работу сделали наши газовики, они фактически восстановили сотни километров существующих газопроводов, построили необходимый газопровод-перемычку в Мелитополе — 72 километра, тем самым создав независимую систему газоснабжения от украинских систем", — рассказал вице-премьер.