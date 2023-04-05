КИШИНЕВ, 5 апр — ПРАЙМ. Государственное предприятие Молдавии Energocom подписало меморандум о сотрудничестве с оператором рынка электроэнергии в Польше, сообщили в пресс-службе молдавской компании. "Газпром" снизил стоимость апрельского газа для Молдавии

"Energocom подписал меморандум о сотрудничестве с оператором рынка электроэнергии, а также единственной уполномоченной товарной биржей в Польше — Towarowa Giełda Energii (TGE)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что документ открывает перед акционерным обществом с государственным капиталом новые возможности для сотрудничества, чтобы перенять польский опыт и выйти на новый рынок. "В дополнение к обмену знаниями и опытом, предоставленным польскими коллегами, этот меморандум будет как открытые ворота для доступа к бирже и энергетическому рынку в Польше в любое время", — сказал исполняющий обязанности директора Energocom Виктор Бынзарь.

"Подписанием меморандума о сотрудничестве TGE сделала первый шаг на энергетическом рынке Республики Молдова. Существует инвестиционный потенциал, обусловленный острой необходимостью модернизации и преобразования молдавской экономики, и деятельность нашей компании соответствует развитию молдавско-польских отношений и стремлению Кишинева стать ближе к Европейскому союзу", — отметил вице-президент Совета директоров TGE Петр Листвонь.

В октябре 2022 года компания Energocom была зарегистрирована на румынской бирже после открытия филиала и получения лицензии, а впоследствии производила закупки электроэнергии и природного газа.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса и проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с компанией "Газпром" о продлении контракта на поставку газа из России в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз".