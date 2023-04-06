В Канаде более миллиона человек остались без электричества
Ледяной дождь в Канаде оставил без электричества более миллиона человек
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Более миллиона жителей канадских провинций Квебек и Онтарио остались без электричества из-за ледяного дождя и сильного ветра, следует из данных портала poweroutage.ca, предоставляющего информацию о перебоях в электроснабжении на территории Канады.
По данным портала, в Квебеке без электроснабжения остаются порядка 988 тысяч потребителей, в Онтарио — более 130 тысяч.
"В среду ледяной дождь и сильный ветер обрушились на Монреаль и некоторые другие юго-западные районы провинции (Квебек), отключив электричество сотням тысяч потребителей", — говорится в сообщении телеканала CBC.
Ранее портал PowerOutage.ca сообщал, что более 720 тысяч человек оставались без электричества в Квебеке и Онтарио из-за ледяного дождя и сильного ветра.
В среду телеканал CBC сообщал, что предупреждения о дожде были выпущены почти для всей восточной части провинции Онтарио.
https://1prime.ru/energy/20230406/840298862.html
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