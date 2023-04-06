В ЕП объяснили, почему Запад не раскрывает правду о "Северных потоках"
Депутат ЕП Уоллес: сокрытие правды о "Северных потоках" показывает, что ЕС подчиняется США
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Тот факт, что Запад не желает расследовать диверсию на "Северных потоках", показывает, что страны Евросоюза находятся в подчинении у Соединенных Штатов, заявил в Twitter депутат Европарламента Мик Уоллес. Об этом сообщает РИА Новости.
Уоллес отметил, что "неспособность проявить искренний интерес к раскрытию правды о саботаже на "Северных потоках" шокирующе отражается на ЕС и полностью разоблачает наше подчинение империи США и НАТО и их прокси-войне на Украине".
Вместе с тем политик подчеркнул, что ошибки лидеров Евросоюза негативно сказываются на европейцах.
https://1prime.ru/energy/20230406/840298912.html
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