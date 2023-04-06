МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Создание мировой производственной инфраструктуры для экологически чистой энергетики обойдется на 4 триллиона долларов дешевле, чем предполагаемые 20-летние расходы на традиционные аналоги, говорится в отчете Tesla. Ветрогенерация в Евросоюзе снижается пятый день подряд

"Создание производственной инфраструктуры для экономики устойчивой (чистой — ред.) энергетики будет стоить 10 триллионов долларов по сравнению с прогнозируемыми 20-летними расходами на ископаемое топливо в размере 14 триллионов долларов при уровне инвестиций 2022 года", — говорится в документе Tesla Master Plan часть 3.

Там же уточняется, что в течение следующих 20 лет потребуется масштабное строительство заводов по производству солнечных батарей и металлоперерабатывающих заводов, чтобы обеспечить возобновляемую генерацию и хранение электроэнергии, необходимые для обеспечения мировой экономики полностью безуглеродной энергией.

Предполагаемая в отчете глобальная энергетическая система требует около 30 тысяч ГВт возобновляемых источников энергии и 240 тысяч Гвт.ч аккумуляторных батарей.

"Электрифицированное и устойчивое будущее технически осуществимо и требует меньше инвестиций и меньше добычи материалов, чем продолжение сегодняшней неустойчивой энергетической экономики", — говорится в документе Tesla.