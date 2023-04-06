МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин обсудил с официальным представителем турецкого лидера Ибрагимом Калыном ход реализации крупных проектов, в том числе атомной электростанции "Аккую". Об этом в четверг рассказал прес-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Россия стала лидером по экспорту в Турцию в начале года

Он отметил, что в ходе беседы стороны затронули проекты, стоящие на повестке российско-турецкого взаимодействия.

Говоря о возможной поездке Путина в Турцию на открытие АЭС, Песков подчеркнул, что Россия примет участие в церемонии "должным образом".

Загрузка ядерного топлива на "Аккую, которая станет первой атомной электростанцией в Турции, должна состояться 27 апреля.