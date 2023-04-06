Путин обсудил с представителем Эрдогана строительство АЭС "Аккую"
Путин обсудил с представителем Эрдогана Калыном реализацию проекта АЭС "Аккую"
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин обсудил с официальным представителем турецкого лидера Ибрагимом Калыном ход реализации крупных проектов, в том числе атомной электростанции "Аккую". Об этом в четверг рассказал прес-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что в ходе беседы стороны затронули проекты, стоящие на повестке российско-турецкого взаимодействия.
Говоря о возможной поездке Путина в Турцию на открытие АЭС, Песков подчеркнул, что Россия примет участие в церемонии "должным образом".
Загрузка ядерного топлива на "Аккую, которая станет первой атомной электростанцией в Турции, должна состояться 27 апреля.
https://1prime.ru/energy/20230406/840302046.html
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