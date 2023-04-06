ХАНОЙ, 6 апр — ПРАЙМ. Россия видит значительный потенциал в наращивании поставок нефтепродуктов, угля, металлов и продукции из них во Вьетнам, заявил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев. Назван целевой уровень товарооборота России с Вьетнамом

"У нас есть существенный потенциал для увеличения поставок из России нефтепродуктов, угля, металлов и продукции из них. Очевидно, что существует заметный потенциал сельскохозяйственных товаров. Это не только пшеница и мясо, это и другие зерновые культуры, кукуруза, соевые бобы", — сказал замминистра, выступая на деловом форуме "Россия-Вьетнам: новые возможности и перспективные направления сотрудничества".

"Хотели бы отметить еще одно направление, по которым существует заметный потенциал вьетнамских поставок в Россию. Это в первую очередь электроника. Это не только телефоны, но и все остальные виды", — продолжил Ильичев.

Он пригласил вьетнамских производителей занять освободившиеся ниши на российском рынке, в числе которых назвал товары легкой промышленности и продукты питания. "Мы приглашаем наших вьетнамских коллег извлечь максимум возможного из текущего момента и занять освободившиеся высококонкурентные ниши на освободившемся российском рынке. Среди таких перспективных ниш мы можем выделить одежду, спортивные товары, продукты питания, электронику, мебель. Это все те сферы, в которых вьетнамские производители успешны и эффективны", — отметил замминистра. Россия и Вьетнам могут расширить инструменты для независимых расчетов

Российско-вьетнамский товарооборот должен достигнуть 10 миллиардов долларов к 2025 году, заявил ранее в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Для достижения задачи Россия и Вьетнам разработали комплексный план действий по основным направлениям совместной работы – это промышленность, сельское хозяйство, энергетика, финансы, транспорт, цифровизация.

Чернышенко также заявил о планируемом расширении инструментов для наращивания независимых расчетов между Россией и Вьетнамом.