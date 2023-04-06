МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Цены на энергоносители выросли, это значит, что будет приток валюты и курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению, сказал министр финансов России Антон Силуанов. Аналитики рассказали, что будет с ценами на газ в этом году

Министр в интервью Павлу Зарубину, видео которого было опубликовано в Telegram-канале журналиста, прокомментировал ситуацию с курсом рубля. Ранее в четверг доллар поднимался выше 81 рубля, а евро торгуется выше 88 рублей, обе валюты достигали максимумов с апреля прошлого года.

"Мы сейчас не ставим никаких границ. Центральный банк как регулятор на денежном рынке не ставит каких-то ограничений. Поэтому цены сейчас повысились на наши энергоносители и это сигнал к тому, что будет больше валюты поступать в страну, соответственно, это будет приводить к тому, что курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос, до какого уровня могут дойти показатели.