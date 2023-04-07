МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Задолженность на оптовом рынке электроэнергии РФ с начала года снизилась на 524,2 миллиона рублей, следует из презентации первого зампреда правления Центра финансовых расчетов (ЦФР, структуры "Совета рынка") Дмитрия Чернова. Минэнерго обещало завершить электрификацию Восточного полигона в сроки

"Уровень расчетов в целом по первому кварталу на оптовом рынке составил 99,8% со снижением задолженности на 524 миллиона рублей", — сообщил он.

Практические все федеральные округа продемонстрировали 100%-ю платежную дисциплину, отметил также Чернов. На 1 апреля текущего года задолженность на оптовом рынке составляла 73,4 миллиарда рублей.

При этом отмечается, что в марте уровень расчетов составил 100,2%, а долги сократились на 947 миллионов рублей,

"По итогам первого квартала потребители практически всех федеральных округов рассчитались на 100% и снизили задолженность на оптовом рынке" — прокомментировал он, добавив, что наиболее существенно долги снизили потребители Центрального федерального округа.

Порядка 90% задолженности, подчеркнул Чернов, по-прежнему приходится на лишенных статуса субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) потребителей Северо-Кавказского федерального округа.