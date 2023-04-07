ВАРШАВА, 7 апр — ПРАЙМ. Польша и страны Балтии хотят включить российскую корпорацию "Росатом" в 11-й пакет санкций Европейского союза, сообщает радиостанция RMF FM. Мишустин оценил роль интеграции с Белоруссией в преодолении влияния санкций

Ссылаясь на имеющийся в распоряжении редакции документ, радиостанция сообщает, что Польша и страны Балтии "предлагают ввести санкции против России в области ядерной энергетики".

Отмечается, что вышеуказанные четыре страны направили письма остальным странам Евросоюза, где предлагается "ввести индивидуальные санкции для членов совета директоров "Росатома", запретить заключение новых контрактов с этой компанией, запретить инвестиции в российский сектор ядерной энергетики и запретить импорт российского обогащенного урана".

По данным радиостанции, авторы письма "предлагают множество исключений и переходных периодов".

Например, отказ от сотрудничества с "Росатомом" будет осуществляться постепенно, но не дольше двух лет.

В то же время Венгрии предлагается дать девять лет переходного периода для завершения строительства АЭС на базе российской технологии.

Евросоюз 25 февраля ввел в действие новый, десятый по счету, пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.