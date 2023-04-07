МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Генеральный директор "Россетей" Андрей Рюмин в ходе рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ посетил объекты энергетической инфраструктуры Валаамского музея-заповедника. Также он провел встречу с епископом Троицким Панкратием (Жердевым), который является игуменом Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, сообщает компания. "Россети" вложат в энергетику Северной Осетии почти миллиард рублей

Центром питания острова является подстанция Группы "Россети" 35 кВ "Валаам", которая соединена с материковой частью линией электропередачи протяженностью более 49 километров, 27 километров проложены по дну Ладожского озера.

Помимо этого, в состав питающей потребителей сети Валаама входят 14 километров кабельно-воздушных линий и 15 трансформаторных подстанций с внедрением волоконно-оптической линии. Резервное электроснабжение осуществляется от дизельной электростанции 6 кВ мощностью 2 МВт. Обслуживанием электросетевых объектов в постоянном режиме занимаются энергетики Карельского филиала "Россети Северо-Запада".

При участии "Россетей" на Валааме была создана сеть наружного освещения с применением энергосберегающих технологий, построены пассажирские и грузовые причалы, смонтированы солнечные батареи для электроснабжения теплиц и зарядные комплексы для электромобилей. Это способствует сохранению уникальной заповедной природы Валаама.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав Группы "Россети" входят такие ДЗО как "ФСК — Россети", "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Сибирь" и другие.