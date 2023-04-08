ПЕКИН, 8 апр — ПРАЙМ. Китайская корпорация China Energy Investment Corporation (CEIC) и французская компания Électricité de France (EDF) на этой неделе подписали соглашение о расширении сотрудничества, следует из опубликованного в субботу заявления CEIC. Стали известны итоги визита Макрона в Китай

Подписание состоялось 6 апреля в Доме народных собраний в Пекине в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина и президента Франции Эммануэля Макрона, который 5-7 апреля находился в Китае с государственным визитом.

"Стороны планируют совместное строительство морского интегрированного демонстрационного проекта острова умной энергетики в уезде Дунтай провинции Цзянсу", – следует из заявления китайской компании.

Отмечается, что проект с общей запланированной установленной мощностью в 1,5 миллиона киловатт будет объединять хранилище водорода и зеленые источники энергии.

Компании двух стран также намерены сотрудничать в реализации проектов в области возобновляемых источников энергии на рынках других стран.