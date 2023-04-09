МИНСК, 9 апр — ПРАЙМ. По мнению Минска, формирование единого белорусско-российского рынка электроэнергии следует увязать с дорожной картой по углублению интеграции в газовой сфере, заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. Белоруссия начнет получать обратный акциз в нефтепереработке

"Президенты (двух стран на прошедшем в Москве заседании Высшего госсовета Союзного государства — ред.) подтвердили, что, конечно, оно (соглашение об объединенном рынке электроэнергии — ред.) должно быть увязано с газовой дорожной картой, потому что в любом случае, невзирая на то, что в этом году уже будет завершено строительство атомной станции и доля генерации от АЭС вырастет,… 50% или даже больше у нас (в Белоруссии — ред.) будет производство электроэнергии (осуществляться — ред.) из природного газа. Поэтому здесь невозможно, не финализировав газовую карту, говорить о полноценном объединенном рынке электроэнергии", — процитировало его слова агентство Белта.

Говоря об объединенном рынке электроэнергии, Крутой отметил, что проект соответствующего соглашения уже почти готов.

При этом он добавил, что тема формирования единого газового рынка в рамках Союзного государства обсуждается на экспертном уровне. "Работа экспертов, безусловно, продолжается: по унификации законодательства, по соответствующим расчетам, по структуре потребления промышленности Беларуси и России. В общем, идет, скажем так, техническая экспертная работа", — уточнил посол. Белоруссия предложила российским авиакомпаниям субсидии

Говоря о нефтяном рынке, он сообщил, что в этой сфере работа ведется с учетом введенных со стороны западных стран ограничений и потолков цен. "По большому счету на ВГС был информационный доклад, каких-то финальных решений от президентов не требовалось", — сказал Крутой.

Он также подчеркнул, что минувшее заседание ВГС "первое за долгие годы представительное совещание, где энергетику практически не обсуждали"." "Были просто доложены уже финальные решения по газовому рынку — в этом трехлетнем периоде, когда мы имеем фиксированную цену, и она сегодня в 4,5-5 раз ниже текущих спотовых котировок европейского газового рынка", — заявил дипломат.

Белоруссия и Россия ставят задачу не позже 2025 года создать законодательную основу для функционирования общих рынков энергоресурсов в Союзном государстве. Планируется, что объединенный рынок электрической энергии Союзного государства заработает с 1 января 2024 года посредством торговли между уполномоченными организациями, а с 1 января 2027 года предусмотрен переход к более глубокой интеграции в электроэнергетической сфере. Ранее президент России Владимир Путин говорил, что до 1 декабря 2023 года планируется подписать документ о создании объединенного рынка газа России и Белоруссии.