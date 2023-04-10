МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Общая сумма объем инвестиций в модернизацию и строительство электросетей в республике Марий Эл в 2023-2024 годах составит порядка 500 миллионов рублей. Об этом было объявлено в ходе рабочей встречи гендиректора "Россетей" Андрея Рюмина и главы региона Юрия Зайцева, сообщает компания.

В магистральном сетевом комплексе будет реализован проект частичного технического переоснащения самой мощной подстанции региона 500 кВ "Помары", задействованной в электроснабжении территории, на которой проживает почти половина населения Марий Эл. Этот объект обеспечивает связь энергосистем Средней Волги и Урала.

Кроме этого, до 2025 года будет построено почти 50 километров новых линий электропередачи и 7 МВА трансформаторной мощности.

"Сегодня в Марий Эл идет масштабная реконструкция коммунальной инфраструктуры, строятся школы и больницы, создаются новые городские пространства. Все это требует постоянной модернизации электросетевого комплекса. В предстоящие два года "Россети" реализуют проекты как в магистральных, так и распределительных сетях", — отметил Рюмин.

По словам Зайцева, проводимые проекты развития и модернизации сетевого комплекса помогут значительно улучшить условия жизни людей. Основные задачи филиала "Мариэнерго" на 2023 год — недопущение роста аварийности, повышение уровня взаимодействия с клиентами, а также безопасность труда и охрана здоровья персонала.

"Мы активно взаимодействуем с региональным филиалом компании, которая всегда на высоком уровне исполняет все основные обязательства по надежному и качественному электроснабжению потребителей республики, реализуя при этом важные инфраструктурные проекты", — подчеркнул глава республики.

В ходе встречи обсуждались вопросы надежности электроснабжения потребителей, проекты развития и модернизации сетевого комплекса. В 2023 году финансирование мероприятий программы Технического обслуживания и ремонта (ТОиР) на территории Республики вырастет к плановому показателю прошлого года почти на 7 процентов и составит более 260 миллионов рублей.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав Группы "Россети" входят такие ДЗО как "ФСК — Россети", "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Сибирь" и другие.