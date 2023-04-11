МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Новые блоки АЭС "Пакш" нужно достроить как можно скорее, несмотря на различные препятствия, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с гендиректором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым. В Венгрии рассчитывают на дополнительные источники поставок газа

"Мы должны добиваться того, чтобы "Пакш-2" был построен как можно скорее, несмотря на разного рода трудности, потому что чем раньше будут построены новые блоки, тем раньше мы будем защищены от совершенно сумасшедших ценовых скачков на международном энергетическом рынке", — написал Сийярто в соцсети и отметил, что "уже даже в Брюсселе поняли, что без ядерной энергетики не может быть энергетической безопасности и европейского зеленого перехода".

Ранее Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что Будапешт никогда не согласится на введение санкций против "Росатома", поскольку это стало бы угрозой энергобезопасности страны. По словам Сийярто, введение санкций против российской атомной отрасли не поддержал ряд стран Европы, которые используют ядерную энергетику.