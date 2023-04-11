МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе его визита в Москву был продлен договор с "Газпромом" о возможных поставках газа в Венгрию сверх объемов долгосрочных контрактов. Global Ports объявила делистинг с Лондонской биржи

"Нам удалось договориться, что "Газпром" сохранит возможность, которой мы добились, изменив в прошлом году договор, о том, что если будет необходимость в ходе подготовки к зиме… то будет возможность покупать и поставлять объемы природного газа сверх того количества, что указано в долгосрочных контрактах, главным образом, через "Турецкий поток". Сегодня мы продлили договоренности, касающиеся этой возможности", — сказал Сийярто.

Сийярто также заявил, что договор с "Газпромом", по которому Венгрия сможет получать отсрочку платежей за газ в случае резкого роста цен, было решено оставить в силе.

Глава венгерского МИД во вторник провел переговоры в Москве с вице-премьером РФ Александром Новаком и генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым.

"Было решено оставить в силе ряд договоров, по которым в случае резкого роста цен (на газ — ред.), для Венгрии сохраняется возможность отсрочки платежа", — сказал Сийярто.

Видеозапись его выступления транслировалась в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).

* Соцсеть запрещена в РФ как экстремистская