МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о достижении договоренности, согласно которой транзит нефти через Украину будет напрямую оплачивать венгерская нефтегазовая компания MOL. В Венгрии сообщили о продлении контракта с "Газпромом" о поставках

Глава венгерского МИД во вторник провел переговоры в Москве с вице-премьером РФ Александром Новаком и генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым.

"Нам удалось договориться о том, что для сохранения постоянного транзита нефти через территорию Украины (в Венгрию — ред.) MOL напрямую будет организовывать оплату транзита с компаниями-операторами украинских сетей", — сказал Сийярто. Видеозапись его выступления транслировалась в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).

* Соцсеть запрещена в РФ как экстремистская