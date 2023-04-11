Венгрия будет напрямую оплачивать транзит нефти через Украину
Венгрия будет напрямую оплачивать транзит российской нефти через Украину
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о достижении договоренности, согласно которой транзит нефти через Украину будет напрямую оплачивать венгерская нефтегазовая компания MOL.
Глава венгерского МИД во вторник провел переговоры в Москве с вице-премьером РФ Александром Новаком и генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым.
"Нам удалось договориться о том, что для сохранения постоянного транзита нефти через территорию Украины (в Венгрию — ред.) MOL напрямую будет организовывать оплату транзита с компаниями-операторами украинских сетей", — сказал Сийярто. Видеозапись его выступления транслировалась в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).
* Соцсеть запрещена в РФ как экстремистская
https://1prime.ru/energy/20230411/840342112.html
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