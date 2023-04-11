ВАШИНГТОН, 11 апр — ПРАЙМ. Эскалация конфликта на Украине может спровоцировать новый виток энергетического кризиса в Европе и усилить риски продовольственной безопасности в странах с низкими доходами, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). МВФ ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2023 и 2024 годах

"Эскалация российских военных действий на Украине, который идут второй год, может спровоцировать новый энергетический кризис в Европе и усугубить угрозу продовольственной безопасности в странах с низкими доходами", — указано в документе организации.

В МВФ также отметили, что хотя угроза газового кризиса в Европе зимой 2022-2023 года была предотвращена благодаря импорту сжиженного природного газа (СПГ), снижению спроса и мягкой зиме, сохраняются риски значительного роста цен в будущем.

При этом увеличение цен на продовольствие в результате возможного провала в продлении "зерновой сделки" спровоцирует рост нагрузки на импортеров, в особенности, с ограниченными финансовыми возможностями.

"На фоне возросших цен на продовольствие и топливо может возрасти социальное напряжение", — предупредили в МВФ.