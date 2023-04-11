МВФ предрек новый виток энергетического кризиса в Европе
МВФ: эскалация конфликта на Украине грозит новым витком энергетического кризиса в Европе
Читать 1prime.ru в
ВАШИНГТОН, 11 апр — ПРАЙМ. Эскалация конфликта на Украине может спровоцировать новый виток энергетического кризиса в Европе и усилить риски продовольственной безопасности в странах с низкими доходами, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).
"Эскалация российских военных действий на Украине, который идут второй год, может спровоцировать новый энергетический кризис в Европе и усугубить угрозу продовольственной безопасности в странах с низкими доходами", — указано в документе организации.
В МВФ также отметили, что хотя угроза газового кризиса в Европе зимой 2022-2023 года была предотвращена благодаря импорту сжиженного природного газа (СПГ), снижению спроса и мягкой зиме, сохраняются риски значительного роста цен в будущем.
При этом увеличение цен на продовольствие в результате возможного провала в продлении "зерновой сделки" спровоцирует рост нагрузки на импортеров, в особенности, с ограниченными финансовыми возможностями.
"На фоне возросших цен на продовольствие и топливо может возрасти социальное напряжение", — предупредили в МВФ.
https://1prime.ru/energy/20230411/840343442.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.