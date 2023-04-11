МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Введение института системообразующих территориальных сетевых организаций (СТСО) позволит создать в регионах единый центр ответственности за оказание услуг по передаче электроэнергии, устранению последствий аварий, эксплуатацию бесхозяйных сетей. Об этом в ходе совещания на тему "Консолидация объектов электросетевого хозяйства: повышение надежности и качества электроснабжения" заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров.

Всем известны примеры, когда крупные компании вынуждены оказывать помощь нерадивым территориальным сетевым организациям (ТСО) с устранением аварий.

"Сегодня, когда проявились риски возникновения сложностей с ростом цен, наличием оборудования, обострились риски физической безопасности объектов электросетевого комплекса, увеличивается число негативных природных явлений, мы должны действовать на опережение", — отметил Федоров.

По сути консолидация ТСО и введение института системообразующей ТСО выглядит как системное решение, нацеленное на обеспечение надежного и качественного электроснабжения.

"Наша с вами задача повысить устойчивость электросетевого комплекса к внешним воздействиям, реализовать мероприятия по повышению клиентоориентированности компаний электроэнергетики, задать темп модернизации и повышению доступности инфраструктуры", — сказал сенатор.

В ходе мероприятия выступили представители Федеральной антимонопольной службы, министерства энергетики Московской области, компаний "Россети" и "РусГидро".

Как сообщил заместитель министра энергетики Евгений Грабчак, к 2025 году в каждом регионе будут функционировать 3-5 крупных ТСО, которые будут обеспечивать качественную работу электросетевого комплекса. Это позволит в первую очередь обеспечить надежность энергоснабжения, работу на рынке профессиональных игроков, вкладывающих средства в поддержание электросетевого хозяйства, имеющих необходимую квалификацию и технику, обеспечивающих достойную оплату труда.

"Такие компании намного эффективнее справляются с кризисами, сроки прекращения электроснабжения в результате аварий здесь значительно меньше", — указал замминистра.