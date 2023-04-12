МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Прошлогодний рост потребления угля в Европе постепенно сходит на нет, но мировую экономику в ближайшее время ожидает новый "угольный ренессанс" из-за рекордного спроса в Азии, говорится в докладе Росконгресса "Угольная отрасль. Помощь Азии и умение выживать", который имеется в распоряжении РИА Новости. Польша намерена снизить долю угля в энергетике

"С увеличением потребления угля в Европе вновь заговорили об угольном "ренессансе", — говорится в документе. Авторы признают, что текущий период повышенного спроса на уголь в ЕС будет непродолжительным: во второй половине 2022 года его цены уже заметно снизились, коррекция продолжается и сейчас.

На мировом рынке спрос на уголь в прошлом году вырос на 1,2% — до нового исторического рекорда в 8,025 миллиарда метрических тонн. При этом, по прогнозам экспертов, в ближайшие годы глобальный спрос продолжит расти, а стоимость угля в мире будет оставаться выше средних исторических уровней предыдущих лет.

"Продолжение угольного "ренессанса" в масштабе мировой экономики уже практически не зависит от Старого Света. Страны Европы перестали формировать монументальные тенденции во многих сферах экономики, включая энергетику". – поясняется в докладе.

Главную роль в росте показателей рынка угля в 2023 году, по мнению авторов, играют государства Азиатско-Тихоокеанского региона. "В обозримом будущем такой расклад сил сохранится", – уверены эксперты. Мировой спрос на электроэнергию, по их оценкам, в период с 2022 по 2025 год в среднем будет ежегодно расти на 2,8%. Доля Китая, Индии и стран Юго-восточной Азии в этом увеличении спроса в ближайшие годы превысит 70%.

А уголь сохраняет лидерство в качестве основного источника топлива для генерации электроэнергии в Азиатско-тихоокеанском регионе. "В 2022 году доля угля в генерирующем сегменте региона выросла до 57%, прибавив 2,5% по сравнению с 2021 годом. Он также продолжает преобладать в генерирующем секторе Австралии. Доля угля в энергогенерации страны в 2021 году составила 51%", – поясняют авторы доклада.