МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Вместо того, чтобы бороться за достижение мира и прекращение конфликта вокруг Украины, Европа в вопросе отношений с Россией "выстрелила себе в обе ноги", заявила в интервью Global Times депутат ЕП Клэр Дейли. Трамп сделал неожиданное признание о диверсии на "Северных потоках"

С ситуация вокруг Украины стала причиной беспрецедентного энергетического кризиса в ЕС. Резко выросли цены на энергоресурсы, а европейцы столкнулись с ростом инфляции, резким подорожанием многих товаров и прочими невзгодами.

А потом, когда 26 сентября произошла диверсия на "Северных потоках", этот теракт шокировал все мировое сообщество. Трубопроводы обеспечивали диверсификацию и безопасность поставок энергоресурсов в Европу и затрагивали интересы многих сторон, в том числе Москвы, Берлина и Евросоюза.

Американский журналист-расследователь Сеймур Херш в своей статье заявил, что решение администрации президента США Джо Байдена о проведении диверсии стало результатом длившихся девять с лишним месяцев дебатов. По мнению многих обозревателей, диверсия на трубопроводах в определенной степени равноценна экономической войне против стран Евросоюза. И, хотя правда об инциденте на "Северных потоках" вышла наружу, европейские власти прекратили дальнейшее расследование, тем самым показав, что они не заинтересованы в том, чтобы раскрыть истину. Херш дал правдивую оценку умственным способностям Байдена

"Европейским лидерам расследование не нужно, потому что они боятся ответа. Если это сделали США, что вполне возможно, то это военная акция со стороны Америки, которая якобы является нашим единомышленником, партнером и другом", — написала Дейли.

С ней согласился и член Европарламента Майк Уоллес. Он отметил, что взрыв на "Северных потоках" был терактом.

"Это невероятное экологическое преступление, которое привело к самому большому выбросу метана за всю историю человечества", — сказал он.

В свою очередь, Дейли подчеркнула, что на нашей планете слишком долго господствовали США, которые всегда действовали лишь в своих собственных интересах.

"Да, так делают и другие государства. Но, к сожалению, эти интересы наносят ущерб народам всего мира, и все мы за это расплачиваемся", — заключила она.

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