ВАШИНГТОН, 12 апр — ПРАЙМ. Всемирный банк предоставит Украине дополнительный пакет поддержки в размере 200 миллионов долларов на восстановление энергетической инфраструктуры страны, говорится в заявлении международной организации. Пентагон готовит черновик соглашения по Украине, заявил Херш

"Всемирный банк сегодня объявил о грантовом финансировании в 200 миллионов долларов на проект по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины", — сообщили в среду во Всемирном банке.

Отмечается, что средства будут предоставлены на закупку критически необходимого оборудования для поддержки экстренных ремонтных работ в рамках передачи электроэнергии и инфраструктуры для отопления.

Как отметили во Всемирном банке, энергетической инфраструктуре Украины был нанесен урон в ходе конфликта в объеме 11 миллиардов долларов и энергетика является одной из сфер страны, сильнее всего нуждающихся в поддержке.

Всего Всемирный банк, как сообщается, мобилизовал 23 миллиарда долларов на экстренное финансирование Украины.