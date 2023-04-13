ТЮМЕНЬ, 13 апр — ПРАЙМ. Кабмин попросит Минэнерго и Минприроды посмотреть на возможные подходы по обеспечению ресурсной базы для производства СПГ в ответ на просьбу "Новатэка" адресно закрепить ресурсную базу для СПГ-проектов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Новатэк" усовершенствовал свою технологию сжижения газа

Зампред правления "Новатэка" Владимир Кудрин в ходе посещения Мишустиным научно-технического центра компании напомнил о запуске "Новатэком" завода по сжижению природного газа "Ямал СПГ" и готовящемся запуске "Арктик СПГ 2" и попросил "адресно закрепить ресурсную базу для СПГ-проектов" для выполнения целей по производству СПГ к 2030 году.

"Экспорт СПГ, мы считаем, очень позитивно для экономики. В связи с этим, подскажите, Михаил Владимирович, что может правительство сделать, чтобы решить вопрос с ресурсной базой под следующие СПГ-проекты?" — спросил Кудрин.

"Лицензирование, вы знаете, под контролем. Мы попросим наше министерство энергетики и министерство природных ресурсов посмотреть на необходимые возможные подходы — каким образом, в том числе удовлетворить возможности компаний. На сегодняшний день у нас уже серьезно рассматривается ресурсная база Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа. Мы внесли в Госдуму законопроект, который позволит экспортировать СПГ с северных, арктических территорий. Я думаю, это тоже очень важный элемент", — ответил премьер-министр. Минэнерго рассказало о работе над диверсификацией сырьевого экспорта

"И обязательно посмотрим, как довести объемы его экспорта до 100 миллионов тонн через 7 лет. Вы абсолютно правы, надо обязательно сделать все для того, чтобы это случилось. Сейчас специально сделан такой "проект" (мы его называем "инцидент"). На самом деле это — возможности всех заинтересованных компаний, которые занимаются непосредственно геологоразведкой, добычей, производством СПГ, экспортных компаний и науки — посмотреть, что нужно сделать для этого, в том числе обеспечить ресурсную базу", — подчеркнул Мишустин. Он пообещал, что соответствующие поручения будут даны. "Пожалуйста, нужно будет представить линейку обоснований. Знаю, что она у вас есть",- добавил Мишустин.

В свою очередь в беседе с журналистами Кудрин сказал, что "Новатэк" в рамках инцидента "СПГ" мы подготовили свое видение своей ресурсной базы и направили в правительство. "Каждый недропользователь сам представляет свои предложения, там все участвовали", — заметил он, оказавшись комментировать, включено ли Тамбейское месторождение в список.

Кудрин сказал также, что в 2022 году капвложения "Новатэка" в геологоразведку составил порядка 30 миллиардов рублей и в нынешнем планируются на этом же уровне.