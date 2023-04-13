ЦЮРИХ, 13 апр — ПРАЙМ. Власти Дании объявили о намерении выйти из договора к Европейской энергетической хартии, поскольку документ создает "неопределенность в отношении зеленого перехода". В Дании оценили найденный на "Северных потоках" объект, пишет СМИ

"Дания выйдет из договора к Энергетической хартии, но будет добиваться одобрения модернизации и коллективного выхода ЕС", — сообщило в Twitter министерство климата, энергетики и коммунальных услуг королевства.

Как уточняет агентство Рейтер, ссылаясь на заявление главы министерства Ларса Аагаарда, датские власти считают, что документ в нынешнем виде создает "ненужную неопределенность в отношении зеленого перехода".

Как сообщил Аагаард, при том что договор распространяется и на "зеленые" инвестиции, другие нормативные акты также гарантируют инвесторам возможность безопасно вкладывать средства в "зеленые" проекты в Дании и других странах.

В конце прошлого года Франция и Нидерланды приняли решение выйти из договора к Энергетической хартии. Договор, подписанный в 1994 году в Лиссабоне, является единственным в своем роде соглашением, касающимся межправительственного сотрудничества в энергетическом секторе, охватывающего всю энергетическую производственно-сбытовую цепочку. Он был подписан для обеспечения гарантий инвесторам в странах Восточной Европы и бывшего СССР. Договор объединяет ЕС и 52 страны и позволяет компаниям требовать компенсации от государства в частном арбитражном суде, если решения государства влияют на рентабельность их инвестиций, даже если эта политика благоприятна для климата.