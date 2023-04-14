КИШИНЕВ, 14 апр — ПРАЙМ. Расторжение контракта с "Газпромом" — это один из худших вариантов для Молдавии, но власти страны должны готовиться и к такому варианту, считает министр энергетики республики Виктор Парликов. Молдавия сократила в марте объем потребления российского газа

"Газпром" может расторгнуть этот контракт в любой момент и, соответственно, это самый болезненный сценарий, к которому мы должны готовиться, потому что тогда для нас будет двойная проблема: во-первых, цена на электроэнергию и энергоносители на правом берегу, во-вторых, как позаботиться о наших гражданах на левом берегу Днестра", – заявил Парликов в эфире телеканала TV8.

Он напомнил, что правый берег Днестра получает дешевую электроэнергию, которая производится на территории Приднестровья за счет российского газа. Кроме того, контракт с "Газпромом" помогает поддерживать социальную стабильность для жителей приднестровского региона.

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику на пять лет. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья). Для этого Кишинев решил отдавать Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Стало известно, как ВБ блокирует газовые проекты развивающихся стран

"Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.

Ранее Парликов уже говорил, что допускает сценарий, при котором "Газпром" полностью прекратит поставки газа в республику, однако разрывать контракт с российским концерном он считает невыгодным.