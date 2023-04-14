МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Украинский "Энергоатом" заявил, что намерен через суд требовать от РФ возмещения ущерба за потерю своих инвестиций в Запорожской области, включая Запорожскую атомную электростанцию. Во Всемирном банке описали поддержку Украины известной басней

"Компания в марте 2023 года вручила представителям РФ уведомление о споре в связи с экспроприацией инвестиций "Энергоатома", расположенных в Запорожской области, включая… Запорожскую АЭС. В письменном сообщении говорится о колоссальных убытках, нанесенных "Энергоатому" страной-агрессором, и требуется их возмещение", — говорится в сообщении "Энергоатома" в Telegram-канале.

В компании отметили, что "в случае невозможности разрешения спора мирным путем, "Энергоатом" передаст соответствующий спор в международный арбитраж".

"Юридическую поддержку компании оказал ведущий международный юридический советник Shearman & Sterling LLP. Напомним, аналогичное сообщение было направлено в Россию в 2021 году в связи с потерей "Энергоатомом" своих инвестиций в Крыму", — отметили в компании.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября.