МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Встреча министров по климату, энергетике и окружающей среде стран G7 открывается в субботу в Саппоро на самом северном японском острове Хоккайдо. Цена на золото в Японии третий день подряд обновляет рекорд

Как ожидается, участники смогут договориться об основных принципах сделок вокруг снижения выбросов "парниковых" газов. Сделки вокруг выбросов позволяют проводить куплю-продажу неизрасходованных страной или компанией квот на выброс "парниковых газов" за счет внедрения возобновляемых видов энергии или посадки лесонасаждений. Основные принципы, которые предложит Япония, будут заключаться в следующем: следовать цели сдерживания роста температуры в мире не выше 1,5 градуса по сравнению с эпохой до начала промышленной революции; предприятия отдают приоритет собственному снижению "парниковых" газов; обеспечить ответственные объяснения и прозрачность. Эти договоренности будут внесены в итоговые документы. Если в Саппоро странам удастся прийти к соглашению, то в октябре состоится международная рабочая встреча частного бизнеса для выработки конкретных решений.

Помимо этого страны обсудят декарбонизацию в энергетике и транспорте, а также виды экономической деятельности, которая могла бы внести вклад в сохранение биологического многообразия.

При согласовании формулировок между участниками могут возникнуть разногласия: часть из них хотела бы усилить формулировку прошлогоднего саммита о "полной или частичной декарбонизации к 2035 году", оставив лишь выражение "полностью". Однако Япония, которая является крупным потребителем угля и продолжит его использовать в энергетике и в 2030-е годы, постарается сохранить прежние формулировки. В структуре энергетики Японии солнечная энергия занимает 10,3%, ветряная — 0,9%, а на ископаемые виды топлива отводится 71%.

Отдельно от совместного заявления страны выработают план действий в отношении особо ценных видов природных ресурсов. Речь идет о таких видах сырья как никель, литий, кобальт и другие. Необходимость в таком плане вызвана обострившейся конкуренцией в мире за эти виды сырья, необходимого для производства аккумуляторов в электромобилях и для производства полупроводников. План предусматривает пять направлений сотрудничества: более тщательные долгосрочные прогнозы по спросу и предложению; выделение странами "семерки" совместно 1 триллиона иен (около 7,7 миллиарда долларов) для разработок горнодобывающей промышленности; обеспечение эффективной системы вторичного использования ценного сырья, например извлечения его из уже отработавших аккумуляторов и батарей; сокращение количества используемого сырья за счет новых технологий; сотрудничество с мировыми структурами для покрытия рисков поставок.

В итоговом заявлении, как ожидается, в плане сокращения выброса "парниковых" газов будет отражено использование смешанного топлива, которое может быть использовано и в автомобилях с двигателем внутреннего сгорания. Также, скорее всего, будет зафиксирована необходимость повышения каждый год эффективности экономии энергии на 4%.

Встреча продлится до 16 апреля. Она открывает серию министерских встреч G7, которые пройдут в Японии – председателе группы в этом году.

В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.