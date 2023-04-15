МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Владельцам электромобилей, желающим сэкономить на зарядке, стоит заряжать их в ночное время или пользоваться специальными точками, предоставляющими зарядку бесплатно в рамках государственных спецпроектов, рассказали РИА Новости эксперты Национальной технологической инициативы (НТИ). Tesla снизила цены на свои электромобили в Европе

По словам генерального директора компании "Яблочков" (компания-участник рынка НТИ "Энерджинет") Алексея Моторенко, большинство владельцев электромобилей во всем мире заряжают большую часть энергии своего авто в ночное время, от обычной розетки.

"Все электромобили или зарядные устройства, даже простейшего домашнего использования, имеют режим контроля времени заряда, и поэтому, когда ночной тариф в зависимости от региона составляет 1-2-3 рубля за киловатт, вы можете выставить настройки так, чтобы машина всегда заряжалась только ночью. А значит, существенно экономить", — рассказал Моторенко.

Эксперт подчеркнул, что в таком случае за 8 часов можно зарядить 28 киловатт часов, а это запас хода на 150-200 километров. "Хватит на любую городскую повседневную поездку для владельца некоммерческого электротранспорта", — отметил он, добавив, что на платных точках быстрой зарядки заряжаются преимущественно во время дальних выходных поездок.

"Житель столицы, к примеру, по однотарифному счетчику в 2023 году платит 4,5-6,43 руб/кВт.ч, а при использовании многотарифного прибора стоимость электричества по ночам падает до 2,09-2,98 руб/кВт.ч — двукратная разница!", — добавил эксперт центра "Автонет" НТИ на базе Московского Политеха Юрий Урюков, уточнив, что тарифы на электроэнергию могут "сильно плавать даже в пределах одного региона".

Только в Москве, по его словам, в зависимости от категории населения, типа здания и назначения инфраструктуры, времени суток и других параметров в 2023 году действуют 42 тарифа на электроэнергию. Поэтому важно изучить установленный в районе потребления тариф на электроэнергию, в том числе в темное время суток.

Урюков отметил, что на развитие электротранспорта направлен ряд государственных мер и проектов. Среди них эксперт выделил проект "Энергия Москвы", который позволяет на сотнях уличных терминалов подпитывать батарею бесплатно."Отсюда вывод — тщательно изучайте нюансы коммунальной политики и социальных программ. Именно от этого зависит, где выгоднее заряжать электромобиль в конкретной местности. Иногда это домашняя станция, а порой — и публичная сеть", – заключил эксперт.