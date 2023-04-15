Эксперт Эрнст считает, что радикальная энергополитика Германии приведет к изоляции страны
БРЮССЕЛЬ, 15 апр — ПРАЙМ. Попытка Берлина навязать партнерам по ЕС свою энергетическую политику приведет к изоляции Германии, считает европейский эксперт Дамьен Эрнст, который преподает в Льежском университете в Бельгии и парижском Политехническом институте.
По его словам, власть в правящей коалиции ФРГ сейчас перешла к "Зеленым", из-за чего позиция страны по энергетике стала более радикальной.
"Германия будет давить на своих партнеров, чтобы навязать свое дорогостоящее видение по энергетике. Многие это не поддержат", — считает эксперт.
Неверные решения, принимаемые в Берлине, приведут к потере Германией лидерства в европейском регионе, добавил Эрнст. Так, эта тема уже стала камнем преткновения между ФРГ и Францией, отметил он.
Ситуацию усугубляет продолжающийся энергокризис. Решение Германии положить конец ядерной энергетике повлечет очередной рост цен для европейцев следующей зимой, считает эксперт.
Кроме того из-за псевдозеленой политики Германии придется открывать еще больше электростанций, работающих на газе и угле, вместо АЭС, что приведет к росту выбросов углекислого газа. При этом "чистые" источники энергии не способны удовлетворить потребности в энергии, подчеркнул Эрнст.
"Они ужасно дорого стоят ради совсем малого и ненадежного производства", — пояснил он.
Европа столкнулась с усилением энергетического кризиса летом прошлого года на фоне перебоя с поставками российского газа, вызванного в том числе санкциями.
Германия еще тогда хотела прекратить эксплуатацию последних трех работающих в стране атомных электростанций, но затем изменила планы и решила сделать это с 15 апреля. Решение натолкнулось на критику со стороны населения. Другие европейские государства сообщали, что продолжат или даже расширят использование ядерной энергетики.
https://1prime.ru/energy/20230415/840382439.html