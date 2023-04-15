МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Германия хочет, чтобы Евросоюз ввел санкции против гражданской атомной отрасли России, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. В ЕС рассказали, какой шаг может привести к изоляции Германии

Он отметил в беседе с агентством dpa, что эти ограничения должны войти в следующий санкционный пакет, Берлин уже обратился с соответствующей просьбой к Еврокомиссии.

По словам министра, ядерные технологии являются "чрезвычайно чувствительной областью", а РФ больше нельзя считать надежным партнером.

Западные страны ввели беспрецедентные санкции в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Евросоюз утвердил в общей сложности десять пакетов ограничительных мер.

Ранее в Венгрии заявляли, что Будапешт никогда не поддержит введение санкций против "Росатома", поскольку это будет угрожать энергобезопасности страны. Министр иностранных дел республики Петр Сийярто отмечал, что против такого шага выступили сразу несколько стран ЕС.