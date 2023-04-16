МОСКВА, 16 апр — ПАРЙМ. В Финляндии начинает регулярную выработку электроэнергии третий энергоблок АЭС "Олкилуото", сообщил владелец объекта Teollisuuden voima (TVO). "Росатом" подал иски по АЭС в Финляндии

По первоначальным планам ожидалось, что станция запустится в 2009 году.

"Испытания в ходе запуска "Олкилуото-3" завершены. Регулярная выработка электроэнергии начнется 16.4.2023 в 02:00 (совпадает с мск)", — говорится в сообщении.

Станция была подключена к национальной электросети в ноябре 2020 года, после чего проходили испытательные, пуско-наладочные работы. Энергоблок был запущен 21 декабря 2021 года, тогда же началось опытное производство электричества.

"Олкилуото" — атомная электростанция в Западной Финляндии. АЭС расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на полуострове Олкилуото. Два уже действующих реактора производят 16% потребляемой Финляндией энергии. В 2002 году было решено возводить третий энергоблок на данной АЭС. В 2003 году подрядчиком строительства стала французская группа Areva. Окончательное разрешение на строительство было получено в 2005 году. Стоимость строительства оценивалась в 3 миллиарда евро, однако впоследствии она выросла в три раза — до 9 миллиардов.