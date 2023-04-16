МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Два самолета с российским ядерным топливом вылетели в субботу вечером из аэропорта Хельсинки-Вантаа, направление не уточняется, сообщил представитель Центра радиационной безопасности STUK Петтери Тииппана. В Финляндии призывают нарушить соглашение с Россией

"Два самолета с российским ядерным топливом покинули аэропорт Хельсинки-Вантаа в субботу поздно вечером", — сообщил Тииппана в Twitter.

По сообщению финских СМИ, он не прокомментировал, куда именно было отправлено российское топливо.

Это как минимум третий раз, когда российское ядерное топливо отправляется заказчикам через аэропорты Финляндии. Впервые о подобной операции в Финляндии сообщалось 6 ноября 2022 года, тогда российское ядерное топливо было отправлено клиентам в других странах на самолете из финской Лаппеенранты. Очередная отправка произошла 18 марта 2023 года из столичного аэропорта, сообщал ранее STUK.

Финляндия используется в связи с отсутствием воздушного сообщения между Россией и Европой, уточняли финские власти.

В начале марта финский энергоконцерн Fortum отмечал, что продолжает закупать ядерное топливо для своей АЭС "Ловииса", находящейся в самой Финляндии, у российской компании ТВЭЛ (топливное предприятие "Росатома").