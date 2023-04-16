МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Министры по климату, энергетике и окружающей среде стран G7 завершили двухдневную встречу в Саппоро на самом северном японском острове Хоккайдо и по ее итогам приняли совместное заявление, в которое был включен пункт о создании новой структуры для продвижения мер противодействия изменению климата и сохранения биоразнообразия, сообщило агентство Киодо. G7 упрекнула Швейцарию в недостаточном противодействии обходу санкций

Полный текст соглашения пока не был обнародован.

По данным Киодо, в нем отсутствует конкретика по раннему отказу от электроэнергии, получаемой за счет угольных электростанций, на включении которой настаивали Канада и Великобритания.

Двухдневная встреча министров по климату, энергетике и окружающей среде стран G7 завершилась в воскресенье, 16 апреля. Она проходила в городе Саппоро на самом северном японском острове Хоккайдо и стала первой в череде министерских встреч G7 под председательством Японии.

Кроме министров стран-членов "большой семерки" на встречу также были приглашены представители Индии, председательствующей в АСЕАН Индонезии и ОАЭ, председательствующих на 28-ой конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

Также были приглашены представители Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Организации экономического сотрудничества и развития, МАГАТЭ, Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, Института экономических исследований для АСЕАН и Восточной Азии, Международного союза охраны природы и природных ресурсов и Международного делового совета по устойчивому развитию.

В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло Японии. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение посетить встречу в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития.