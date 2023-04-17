МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Село Воскресеновка на юге Сахалина в понедельник осталось без электроснабжения из-за снежного циклона, информирует пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго". Япония объяснила, почему продолжит участие в проектах на Сахалине

"Аварийное отключение электроэнергии произошло в понедельник утром в селе Воскресеновка Тымовского района на Сахалине из-за образования гололеда на линии электропередачи во время снежного циклона", — говорится в сообщении энергокомпании.

По информации пресс-службы, энергетики планируют восстановить подачу электричества в течение рабочего дня. На месте аварии работают четыре человека и две единицы техники. В селе, расположенном в шести километрах от райцентра Тымовское, проживают около 700 человек.