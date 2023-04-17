МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Мировая энергетика находится в сложном состоянии из-за безответственных политизированных решений, в том числе по ценовым потолкам, ситуация рискует перерасти в кризис, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин. МИД сообщил о прогрессе в обсуждении "тройственного газового союза"

"В прошлом году экономические отношения были искусственно поставлены в зависимость от геополитики посредством безответственных политически мотивированных решений, использования по сути антирыночных механизмов и ограничений, языка ультиматумов. В результате на сегодняшний день состояние глобальной энергетики характеризуется как сложное (с риском перерастания в кризисное), что в сочетании с хроническим недоинвестированием и неоправдавшимися ожиданиями относительно темпов восстановления экономики от последствий пандемии критически снижает точность прогнозирования", — сказал Сентюрин.

Он подчеркнул, что "бесконечные манипуляции вокруг потолка цен на нефть носят очевидно деструктивный характер", они "негативно сказываются на инвестиционном климате в отрасли и в конечном итоге ставят под удар интересы потребителей".

В этой связи, добавил Сентюрин, действия ОПЕК+ — решение последнего министерского мониторингового комитета ОПЕК+ о продлении до конца года сделки по корректировке общей добычи в сторону уменьшения на 2 миллиона баррелей в сутки и добровольное дополнительное сокращение добычи девятью странами ОПЕК+ в суммарном размере 1,66 миллиона баррелей — "можно охарактеризовать как вынужденные, упреждающие меры, направленные на балансировку спроса и предложения, недопущение обвального падения цен на "черное золото" и дестабилизации рынков".

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.