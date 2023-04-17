ТОКИО, 17 апр — ПРАЙМ. Министры стран-членов G7 в ходе встречи в Саппоро по окружающей среде, энергетике и климату не смогли договориться об отказе от угольной энергетики из-за позиции Японии, сообщил телеканал NHK. Эксперты предсказали сокращение доли угля в энергобалансе России

Участники "Большой семерки" хотели внести в итоговые документы конкретные сроки отказа от угольной энергетики, но по причине сильной зависимости Японии от угля для тепловых электростанций в результате была принята формулировка о "поэтапном отказе от угля, природного газа и других видов ископаемого топлива". Япония настаивала на том, что это отражает не только ее интересы, но и потребности развивающихся стран. В энергетике Японии доля угля занимает около 26%, сжиженного природного газа — около 32%, нефти — 2,5%.

Страны G7 также считали необходимым обозначить сроки внедрения электромобилей, но и это предложение не нашло поддержки у Японии, так как ее в ее автопроме широко представлены гибридные автомобили. В результате договорились "о сокращении до 50% выхлопов CO2 от автомобильного парка стран "семерки" к 2035 году по сравнению с уровнем 2000 года".

Двухдневная встреча министров по климату, энергетике и окружающей среде стран G7 завершилась в воскресенье, 16 апреля. Она проходила в городе Саппоро на самом северном японском острове Хоккайдо и стала первой в череде министерских встреч G7 под председательством Японии.