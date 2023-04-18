ТОКИО, 18 апр — ПРАЙМ. Главы МИД стран "Большой семерки" указали в совместном заявлении по итогам встречи в Японии, что намерены оценить меры по снижению зависимости от России в сфере ядерной энергии мирного назначения и связанных с ней товаров. Страны G7 продолжат блокировать обход санкций Россией

"Мы вновь отмечаем намерение лидеров G7 провести оценку мер по снижению зависимости от российских товаров, связанных с ядерной энергией мирного назначения, а также по поддержке стран, которые стремятся диверсифицировать их поставки", — сказано в заявлении.

Встреча глав МИД стран G7 под председательством Японии прошла 16-18 апреля в японской Каруидзаве — известном курорте в префектуре Нагано. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая.