МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Бангладеш намерена заплатить России за строительство атомной электростанции "Руппур" около 300 миллионов долларов в юанях, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Центробанк готов приступить к пилотированию цифрового рубля

"Бангладеш согласилась заплатить России около 300 миллионов долларов в юанях… за строительство атомной электростанции", — сказано в сообщении агентства.

Bloomberg отметил, что механизм оплаты был окончательно согласован в ходе встречи на прошлой неделе.

Ранее бангладешская газета Business Standard со ссылкой на отдел экономических отношений минфина страны сообщила, что Бангладеш и Россия договорились использовать юани для оплаты кредита на строительство атомной электростанции "Руппур". Россия оказывает кредитную помощь на строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш, проект реализует подрядчик во главе с госкорпорацией "Росатом". Стоимость АЭС оценивается в 12,65 миллиарда долларов, 90% строительства финансируется за счет российского кредита со сроком погашения в течение 28 лет.

"Руппур" — строящаяся по российскому проекту АЭС-2006 атомная электростанция. Выбранная для строительства площадка располагается на восточном берегу реки Падма, в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакка. Первый камень в основание будущей электростанции был заложен осенью 2013 года. Станция будет состоять из двух энергоблоков с современными реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью его продления еще на 20 лет.