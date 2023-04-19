АНКАРА, 19 апр — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вклад АЭС "Аккую", строящейся совместно с Россией, в экономику Турции составит 6,5 миллиарда долларов. Эрдоган оценил последствия политики снижения процентной ставки в Турции

"Здесь (в АЭС "Аккую") четыре блока, и мы откроем первый. Три блока будут введены в эксплуатацию с разницей в один год. Вклад в экономику страны составит 6,5 миллиардов долларов. "Век Турции" (Турция в 2023 году будет отмечать столетие республики) будет также веком энергетики", — сказал Эрдоган в интервью TRT Haber.

Ядерное топливо планируется завезти на площадку сооружения АЭС "Аккую" в Турции и поместить его в хранилище свежего ядерного топлива на площадке, с момента завоза топлива АЭС "Аккую" станет ядерным объектом, а Турция — страной, где есть атомная энергетика, сообщили ранее РИА Новости в проектной компании "Аккую Нуклеар".

Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй — владей — эксплуатируй". Его стоимость — порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.

Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго — в апреле 2020, третьего — в марте 2021, четвертого — в июле 2022 года.

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в конце февраля нынешнего года сообщил, что в третьем квартале на первом блоке АЭС "Аккую" завершатся общестроительные монтажные работы и начнутся пуско-наладочные работы — итоговый этап сооружения энергоблока, который обеспечивает основу безопасности его дальнейшей эксплуатации. Во время испытаний технологического оборудования начинают функционировать и проверяться все основные системы энергоблока.

Ядерное топливо представляет собой сложную высокотехнологичную конструкцию. Главный конструктивный компонент ядерного топлива — тепловыделяющий элемент (твэл). Это герметичная трубка из циркониевого сплава, в которую загружаются топливные таблетки из диоксида урана, для использования в реакторах ВВЭР-1200 обогащенного до 5% по урану-235. Твэлы собирают в тепловыделяющую сборку (ТВС) — конечный продукт производства ядерного топлива. Одна шестигранная ТВС реактора ВВЭР-1200 содержит 312 твэлов. В активную зону одного реактора ВВЭР-1200 загружаются 163 ТВС.

На одной топливной загрузке реактор работает до полутора лет, за это время топливо в результате ядерных реакций выделяет такое же количество тепла, как при сжигании свыше 120 тысяч вагонов угля.

Ядерное топливо отвечает самым высоким требованиям безопасности. Тепловыделяющие сборки перевозятся в специальных транспортно-упаковочных контейнерах. В этих контейнерах ТВС располагаются в хранилище свежего ядерного топлива на АЭС.