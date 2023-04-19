МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Утверждения о планах России по "диверсиям" на европейских энергетических объектах являются ошибочными, Запад выдвигает беспочвенные обвинения вместо расследования теракта на "Северных потоках", заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Евродепутат потребовал расследовать подрыв "Северных потоков"

Ранее пресса опубликовала данные расследования норвежских, датских, финских и шведских журналистах о возможной подготовке Москвой диверсий на энергообъектах Европы.

"Эти средства массовой информации, упомянутых стран, они ошиблись в своем расследовании. Они опять беспочвенно предпочитают во всем обвинять Россию", — сказал Песков.

Он отметил, что Москва предпочла бы, чтобы западные страны уделили внимание расследованию теракта на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2".