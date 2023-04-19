СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — ПРАЙМ. Призыв американцев к России не прикасаться к их ядерным технологиям на Запорожской АЭС является цинизмом, заявил агентству РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет. "Энергоатом" намерен в суде требовать от России возмещения ущерба за ЗАЭС

"Американцы страдают цинизмом, делая подобные заявления. Именно они протянули свои шаловливые руки к нашим технологиям, ведь крупнейшая АЭС в мире была введена в эксплуатацию благодаря всесоюзной стройке", — сказал он и отметил, что США не имеют оснований что-либо предъявлять, так как ЗАЭС теперь снова является государственной собственностью России.

По его мнению, американцам следует озаботиться тем, что именно западным оружием украинские войска обстреливают ЗАЭС, нарушая ее технологический процесс, "рискуя устроить новую Хиросиму или Чернобыль".

"Хотя американцев это, видимо, мало заботит, так как АЭС находится далеко от их берегов", — пояснил депутат.

Американский телеканал CNN сообщил, что в его распоряжении оказалось датированное 17 марта нынешнего года письмо главы управления политики нераспространения министерства энергетики США Андреа Феркиле гендиректору госкорпорации "Росатом" Алексею Лихачеву. В письме Феркиле заявил, что Запорожская атомная электростанция в Энергодаре "содержит ядерные технические данные американского происхождения, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов". В сообщении телеканала подчеркивается, что США призывают Россию "не трогать" эти "ядерные технологии". При этом не уточняется, о чем именно идет речь.