БУДАПЕШТ, 20 апр — ПРАЙМ. Изменения в договоре Венгрии и России о строительстве и финансировании АЭС "Пакш-2" не затронули существенных параметров, таких как цена и процентная ставка, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. В Венгрии заявили, что не намерены отказываться от поставок сырья из России

"Все, что касается существенных параметров строительства: цена, процентная ставка — все осталось без изменений. Изменения были только техническими", — сказал Гуйяш на правительственном брифинге.

Он отметил также, что полный текст изменений договора будет опубликован после того, как его утвердит Еврокомиссия, при этом венгерское правительство надеется, что это произойдет скоро.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто 11 марта после визита в Москву и переговоров с главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым заявил, что контракты на строительство АЭС "Пакш-2", касающиеся финансирования и строительства, изменены и будут представлены на согласование в Еврокомиссию.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что строительство АЭС "Пакш-2" начнется осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия.

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.