МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Генерирующие компании РФ просят Минэнерго предоставить им возможность без штрафов выходить из проектов модернизации ТЭС (КОММод), заявила председатель набсовета "Совета производителей энергии" и член правления "Интер РАО" Александра Панина. СМИ узнали о нехватке западного оборудования для запуска ТЭС в Казани

"Проблема, которую мы сейчас активно обсуждаем в партнерстве генераторов, — это удорожание стоимости проектов КОММод (конкурентный отбор мощности проектов модернизации ТЭС — ред.)", — рассказала Панина в ходе всероссийского совещания по итогам прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов. В ее презентации отмечалось, что по 13 проектам КОММод на 1,5 ГВт компании рассматривают возможность отказа от отобранных проектов. Потенциальный размер штрафа за отказ составляет 11,8 миллиарда рублей.

"Генераторы просят Минэнерго рассмотреть возможность ввести право на отказ от реализации проектов КОММод. Это будет позитивно и для потребителя — они за эту мощность не заплатят, а, с другой стороны, генераторы не будут нести затраты, которые для них экономически неокупаемы", — сказала Панина. При этом, по ее словам, компании для отказа от реализации должны предоставить документы, подтверждающие увеличение затрат на проект.

В 2019 году правительство РФ утвердило программу модернизации тепловых мощностей. По ее условиям, в России до 2031 года должно быть модернизировано 40 ГВт энергомощностей за счет платежей оптовых потребителей энергии. Проекты модернизации предусматривают жесткие сроки ввода объектов со штрафами за их нарушение.

Правительство РФ в апреле 2022 года в рамках мер поддержки предоставило энергокомпаниям до конца года право сдвигать запуски проектов модернизации старых ТЭС без объяснения причин. Компания может сдвинуть запуск максимум на год, но правительство имеет право увеличить отсрочку.

В начале 2023 года проекты модернизации Нижневартовской ГРЭС "Интер РАО", а также Костромской ТЭЦ-2 и Ярославский ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 ТГК-2 получили от правительства дополнительный перенос сроков ввода.