КИШИНЕВ, 20 апр — ПРАЙМ. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что ситуация в сфере энергетики в республике намного стабильнее, чем полгода назад. Молдавия в тестовом режиме закупила газ у Греции

Ранее глава минэнерго провел онлайн встречу с европейским комиссаром по энергетике Кадри Симсон, на которой обсудил реформу энергетической системы в Молдавии.

"Ситуация в сфере энергетики намного стабильнее, чем полгода назад. Готовимся к следующему холодному сезону. Мы работаем в сотрудничестве с коллегами с Украины и других стран. Я с гордостью могу сказать, что сегодня Республика Молдова не только просит о помощи, но и стала частью европейской платформы энергетической безопасности", — написал Парликов на своей странице в соцсети Facebook*.

Парликов отметил, что компания "Энергоком" была первой в регионе, которая воспользовалась "вертикальным коридором" Греция — Болгария — Румыния — Молдавия — Украина, и полученный ею опыт может быть полезен также другим.

"Еще одна тема, которую я поднял, это реформа Агентства по энергоэффективности и создание Фонда энергоэффективного жилья с участием как государственных, так и иностранных доноров. В этом смысле горожане смогут почувствовать снижение сумм в фактурах счетов, сделав потребление энергии более эффективным", — отметил он.

Глава молдавского минэнерго сообщил, что вместе с еврокомиссаром договорились о встрече высокого уровня ЕС-Молдавия в сфере энергетики в мае в Брюсселе.

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