МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. В 2022 году "Россети" увеличили объем финансирования программы техобслуживания и ремонта почти на 9% — до 77,5 миллиардов рублей. Это позволило сократить число аварий зимой, рассказал гендиректор компании Андрей Рюмин на Всероссийском совещании об итогах отопительного сезона 2022/2023 годов, сообщает пресс-служба "Россетей".

По словам Рюмина, энергетики отремонтировали 769 силовых трансформаторов, почти 40 тысяч трансформаторных подстанций и 83,5 тысячи километров линий электропередачи, расчистили 170,5 тысяч гектаров трасс ЛЭП. Подготовка позволила уменьшить на 64% количество массовых отключений в осенне-зимний период и на 12% сократить среднюю длительность перерывов электроснабжения.

"Главная наша задача, как и прежде — выполнение в срок и в полном объеме плановых мероприятий в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду. Объем финансирования ремонтной программы в этом году вырастет на 14% — до 90 млрд рублей", — подчеркнул глава компании.

В ряде регионов с высоким износом фондов для качественного изменения ситуации необходимо параллельно реализовать мероприятия программы повышения надежности. Например, в Дагестане, где доля отслужившего нормативный срок оборудования составляет 78%.

В ходе совещания были затронуты и другие актуальные вопросы функционирования сетевого комплекса. В частности, консолидация электросетевых активов, ситуация с платежами за услуги по передаче электроэнергии и восстановление сетевых объектов в новых субъектах Российской Федерации.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав Группы "Россети" входят такие ДЗО как "ФСК — Россети", "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Сибирь" и другие.