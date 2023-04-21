МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Россия будет увеличивать долю на мировом рынке угля, для этого есть необходимые запасы и ресурсы, рассказал замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. Китай в марте закупил рекордные объемы российского угля

"2022 год, несмотря на все перипетии, угольная промышленность прошла с минимальными потерями в экспорте, что нам всем показало, что мы имеем устойчивую экономическую модель. И мы с оптимизмом смотрим в свое будущее, запасами мы обеспечены, свою долю на мировом рынке в торговле углем мы продолжим постепенно наращивать", — заявил он в ходе коллегии Роснедр.

По словам замглавы Минэнерго, разведанных запасов угля в России хватит более чем на 100 лет, а при максимальном использовании ресурсов показатель может увеличиться еще на 200 лет.

"Уголь играет важную роль. У нас с ресурсами, с запасами все хорошо, и это позволяет в целом стране чувствовать себя обеспеченной энергетической безопасностью. В нынешних достаточно непростых условиях она выходит на первый план, и поэтому мы закрываем и внутренние потребности, а экспортный потенциал является драйвером развития угольной промышленности", — рассказал Мочальников.

Внутренние потребности РФ в поставках угля, по его словам, удовлетворяются, а экспортный потенциал является драйвером развития отрасли. На востоке открываются новые угольные месторождения и энергетические кластеры, поэтому в текущих условиях развитие Восточного полигона и регионов ДФО в части как угля, так и нефтегаза, является приоритетной задачей, также рассказал Мочальников.