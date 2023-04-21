МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая компания Equinor рассматривает возможность использования беспилотников над Северным морем для осмотра буровых установок, сообщает агентство Блумберг. Equinor возобновила добычу нефти на месторождении в Норвежском море

"Equinor и норвежский регулятор аэропортов Avinor намерены сделать "продвинутые операции с беспилотниками" над Северным морем обычным делом, чтобы облегчить осмотр буровых установок и сократить огромные расстояния между нефтегазовыми платформами", — отмечает агентство.

Кроме того, по данным Блумберг, компания изучает вопрос использования подводных беспилотников, тестовый запуск уже запланирован на май.

"Роботы, проходящие испытания на суше и в море, оснащены тепловизором для обнаружения утечек газа, видео- и аудиозаписывающим оборудованием,…Они могут быть использованы для плановых проверок или даже оснащены мылом и шлангом для очистки", — цитирует агентство руководителя отдела робототехники и беспилотников Equinor Свейна Ивара Сагатуна.

По слова заместителя директора отдела по цифровым технологиям компании Хеге Скрисета, слова которого также приводит Блумберг, Equinor будет использовать беспилотники для полетов между объектами в ближайшие годы.