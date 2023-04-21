МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Национальная украинская энергетическая компания "Укрэнерго" самовольно прекратила экспорт электроэнергии в Словакию, в ближайшее время начнется проверка, заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Константин Ущаповский. "Укрэнерго" призвала украинцев не участвовать в акции "Час Земли"

"Начиная с 17 апреля по 20 апреля ничто не мешало компании ("Укрэнерго" — ред.) экспортировать электрическую энергию, но почему-то 21 апреля компания остановила этот экспорт в одностороннем порядке, не согласовав это с органами государственной власти. Мы, как регулятор, выполняющий свои полномочия, направили соответствующий запрос к компании, с требованием пояснить свои действия, однако за время, выделенное на предоставление этой информации, информация со стороны "Укрэнерго" предоставлена не была. Поэтому мы в ближайшее время будем осуществлять проверку компании "Укрэнерго" на предмет правомерности ее действий по остановке экспорта", — сказал Ущаповский в эфире телемарафона.

Как отметил Ущаповский, Украина только на экспорте электроэнергии в Словакию зарабатывает в день более 500 тысяч долларов.

Как отмечается в пресс-релизе в телеграм-канале "Укрэнерго", бесперебойному экспорту электроэнергии в Европу препятствует отсутствие порядка проведения совместных аукционов по доступу к межгосударственным сетям. Согласно заявлению компании, утверждение такого порядка является ответственностью НКРЭКУ, которую возглавляет Ущаповский.